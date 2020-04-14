Выплаты за простои творческим работникам

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Министерство культуры сообщает, что с начала карантина деньги за творческие простои будут выплачены 161 творческому работнику.

Пресс-секретарь министерства Яна Микулевич отметила, что закрытие всех учреждений культуры и отмена мероприятий вызвали значительный рост числа заявлений о выплате простоя.

Среди получателей пособий — актеры, режиссёры, художники, фотографы, танцоры, скульпторы, музыканты и т. д.

Они будут получать пособия в размере минимальной заработной платы (на сегодняшний день это 607 евро) в течение трех месяцев: в апреле, мае и июне.