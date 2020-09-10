Listen to «Выпуск посвящён ежегодному изданию Департамента миграции Литвы «Ежегодник о миграции»» on Spreaker.

Это программа “Иммигранты в Литве” и сегодняшний выпуск посвящён Департаменту миграции Литвы, а точнее ежегодному изданию, которое выпускает Департамент. Назовём его “Ежегодником о миграции”. За помощью мы обратились к сотруднику Департамента миграции Литвы Йолите Гестаутайте. В первую очередь, нас безусловно интересовал вопрос о самом ежегоднике, а конкретно для чего он нужен и чем он может быть полезен? Вот что нам ответила Йолита Гестаутайте:

-В “Ежегоднике о миграции” обобщена и сконцентрирована информация о происходящих в Литве миграционных процессах. Там можно найти не только статистические данные, но и схемы процессов о выдаваемых Департаментом миграции документах, также и базовую информацию о деятельности самого Департамента. Ежегодник предназначен для всех, кто интересуется происходящими в Литве миграционными процессами, кто по своей деятельности соприкасается с этими процессами или просто хочет расширить свой кругозор в этой сфере. Информацией, предоставленной в ежегоднике, пользуются также и государственные учреждения, ну, например, такие как Служба занятости, Министерство труда и социальной защиты, Министерство экономики и инноваций. Нашим ежегодником интересуются также и студенты, которые используют его для написания курсовых или дипломных работ, а также организации и учреждения, которые проводят различные исследования. Приехавшие или желающие приехать в Литву граждане третьих стран из ежегодника могут почерпнуть информацию не только о самом Департаменте миграции, его деятельности и предстоящих процедурах для того, чтобы они могли приехать в нашу страну и стать её жителями, но и составить общую картину о происходящих в Литве процессах миграции и их тенденциях.

Далее мы попросили рассказать об информационном центре, основанном в прошлом году. Вашему вниманию ответ специалиста:

-Консультационно-информационный центр нашего Департамента свою деятельность начал 4 ноября прошлого года, и консультации, как по телефону, так и написав электронное письмо, можно получить на трёх языках. Каждый день центр отвечает примерно на 800 звонков и около 100 электронных писем, и количество запросов доказывает, что такой центр необходим. Это не только способ быстро и эффективно передать информацию, но и поддерживать обратную связь, собирая и анализируя информацию о наиболее насущных проблемах, интересующих наших клиентов и граждан Литвы. Номер телефона и адрес электронной почты каждый интересующийся может найти на интернет-странице Департамента миграции migracija.lt.

Помимо этого нас интересовала действующая уже больше года упрощённая процедура выдачи приглашений иностранцам, желающим приехать в Литву. В частности, интересно было, отразилось ли это на количестве приезжающих и если отразилось, то как? Вот что на этот вопрос ответила наша собеседница:

-С 1 июля прошлого года процедура получения приглашения для получения шенгенской визы действительно стала проще. В системе электронных услуг просто заполняются данные об иностранце и цели его приезда в Литву, и после заполнения всех необходимых данных система присваивает приглашению номер и приглашение уже действительно. Номер приглашения приглашающее лицо сообщает иностранцу, и если год назад процедура получения этого приглашения занимала до трёх дней, то сейчас она занимает всего несколько минут. Увеличилось ли число приезжающих в Литву после введения этой упрощённой процедуры? Согласно нашим данным, число полученных приглашений не увеличилось, но проводя сравнительный анализ необходимо иметь в виду происходящие изменения во всех сферах общественной деятельности, связанной с угрозой вируса COVID-19 и объявлением карантина, что свело к минимуму сообщение между странами во всём мире.

Далее мы перешли к иммигрантам из Украины, России и Беларуси, которых в Литве насчитывается около 56 с лишним тысяч. Интересовала информация о трудоустройстве этих граждан, об успехах их интеграции и пр. Вот что нам ответили:

-Исходя из компетенции Департамента миграции, а именно выдача и продление разрешений на временное проживание, можно сделать вывод, что около трети граждан третьих стран, которым было выдано разрешение на временное проживание, в следующем году подадут прошение о его замене на том же основании, что, в свою очередь, означает, что они продолжают работать у того же работодателя и остаются в нашей стране. Также много граждан третьих стран, приехавших на первый год работы в Литву с национальной визой и отработавших год, принимают решение остаться в нашей стране и подают прошение уже на выдачу разрешения на временное проживание. Это доказывает, что Литва есть и остаётся страной, которая привлекает иностранных граждан своими возможностями, и они приезжают сюда на работу и остаются дальше работать.

Не обошли стороной мы и Службу занятости, а точнее список наиболее востребованных профессий, который она составляет. Интересовало наличие этого списка на русском или английском языках. На литовском он, понятное дело, есть, но у граждан из третьих стран могут возникнуть проблемы из-за языкового барьера. Вашему вниманию ответ Йолиты Гестаутайте.

-Список профессий работников, которых не хватает в Литве, да, в системе правовых актов представлен только на литовском языке. Ну, со своей стороны мы не получаем сигналов, что это является препятствием для получения документов, выдаваемых Департаментом миграции. Ну, так же как мы все и знаем, наверное, что Google является всемогущим, да? И даже этот список на русском языке в его недрах я вот смогла отыскать. С другой стороны, заполняя прошение, например, о выдаче разрешения на временное проживание на английском языке можно пользоваться классификатором профессий вот именно на этом языке, а прошения, начиная с прошлого года, уже могут быть заполнены в электронной системе. Возможности есть использовать языки.

Также специалист Департамента миграции Литвы рассказала нам о том, насколько сложнее получить визу, разрешение на проживание, вид на жительство или гражданство теперь по сравнению с 2015 годом и не забыла напомнить о ещё одном важном моменте:

-Что касается гражданства, то этот институт ввиду своей важности остаётся стабильным и он менее подвержен динамике изменения, чем процессы, скажем, выдачи виз и разрешений на временное проживание. За последние пять лет действительно в этих процессах многое изменилось. Изменились и упростились условия и требования для получения национальной визы и разрешения на временное проживание. Ну, например, письмо о посредничестве в выдаче национальной визы и для получения разрешения на временное проживание из бумажного в 2018 году стало электронным в прошлом году, что в значительной степени экономит время. Упростились требования о предъявлении некоторых документов. Например, это документ, подтверждающий квалификацию работника. Заполняя прошение просто указываются данные об этом документе. За этот промежуток времени появился список утверждённых предприятий, который даёт определённые льготы иностранцу, намеревающемуся работать в таком предприятии. Если иностранец намеревается подать прошение о выдаче ему разрешения на временное проживание, ему нужно доказать либо его квалификацию, либо рабочий стаж сроком в один год в течение последних пяти лет. Если работодатель не включён в этот список, то необходимо доказать оба условия. Процесс выдачи как разрешения на временное проживание, так и национальной визы, в этом случае проистекает быстрее, но если работодатель включён в этот список. 4 ноября прошлого года стартовала информационная система миграции “Migris” и услуги, предоставляемые Департаментом миграции, а также с этими услугами связанные процессы, из бумажных перемещаются в электронную среду, что, в свою очередь, упрощает и ускоряет сам процесс. Например, “Migris” эффективно решила проблему очередей. Прошение можно подать в любом территориальном отделе Департамента миграции по своему выбору и дату визита можно забронировать уже на следующий день. Заполнив прошение через “Migris”, в своём “Migris” аккаунте можно следить за статусом своего прошения. Работы над созданием “Migris” ещё не окончены, они продолжаются и по мере их продолжения своим клиентам мы предложим новые возможности использования этой системы. Пользуясь случаем хочу напомнить не забывать заглядывать в свои документы, будь то национальная виза или разрешение на временное проживание, чтобы не пропустить срок действия этих документов и иметь возможность своевременно их обновить. Также всем радиослушателям хочу пожелать успехов в их начинаниях и оставаться здоровыми.

Это была программа “Иммигранты в Литве”. Полные версии программ в любое удобное время вы сможете найти на странице rusradio.lt в аудио и текстовом формате. Там же вы можете оставить актуальные для вас вопросы.

Listen to «Иммигранты в Литве» on Spreaker.