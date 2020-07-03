Listen to «Выпускникам следует позаботиться о своем страховании» on Spreaker.

Для некоторых учащихся осенью заканчивается обязательное медицинское страхование (PSD) за государственный счет. Поэтому для молодым людям, которые закончили школу или университет, важно своевременно об этом позаботиться.

Если после окончания школы или университета молодые люди не продолжают учебу, не трудоустраиваются или не занимаются индивидуальной трудовой деятельностью либо не регистрируются в службе занятости, то они уже осенью должны заплатить минимальный взнос PSD в размере 42,37 евро. Важно также знать, что обучение в некоторых зарубежных университетах начинается только в октябре. В этом случае взнос за сентябрь также должен быть оплачен самостоятельно.

Взносы также обязательны для граждан, которые отправляются за границу с целью работы, учебы или путешествий, но не декларируют свой долгосрочный выезд из страны.