Выпускники до 15 марта должны определиться с экзаменами

Национальное агентство по образованию напоминает, что до 15 марта все выпускники должны окончательно определиться, какие экзамены на аттестат зрелости они будут сдавать.

Первоначально выпускники должны были выбрать экзамены до конца ноября прошлого года, но могли при этом выбрать больше экзаменов, чем необходимо.

Теперь, до 15 марта, у них есть время определиться окончательно и отказаться от необязательных экзаменов, если возникает такая необходимость.

Более подробную информацию об экзаменах можно найти на странице Национального агентства образования (NŠA).