Образование

Выпускники до 15 марта должны определиться с экзаменами

Автор R RADIO LT

Национальное агентство по образованию напоминает, что до 15 марта все выпускники должны окончательно определиться, какие экзамены на аттестат зрелости они будут сдавать.

Выпускники до 15 марта должны определиться с экзаменами

Первоначально выпускники должны были выбрать экзамены до конца ноября прошлого года, но могли при этом выбрать больше экзаменов, чем необходимо. 

Теперь, до 15 марта, у них есть время определиться окончательно и отказаться от необязательных экзаменов, если возникает такая необходимость.

Более подробную информацию об экзаменах можно найти на странице Национального агентства образования (NŠA).

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