Выпускники сдали госэкзамен по информационным технологиям

Сегодня выпускники сдавали государственный экзамен по информационным технологиям. Это экзамен из числа «по выбору», и его выбрали около 2,5 тысяч абитуриентов.

На следующей неделе пройдут экзамены по иностранным языкам, географии, а в следующую пятницу — обязательный государственный экзамен по математике.

Последний экзамен состоится 2 июля. Затем последует повторная сессия. Аттестаты выпускники должны получить не позднее 23 июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.