Образование

Выпускники сдали госэкзамен по информационным технологиям

Автор Анжелика Орлёнок 16
Выпускники сдали госэкзамен по информационным технологиям

Сегодня выпускники сдавали государственный экзамен по информационным технологиям. Это экзамен из числа «по выбору», и его выбрали около 2,5 тысяч абитуриентов.

На следующей неделе пройдут экзамены по иностранным языкам, географии, а в следующую пятницу — обязательный государственный экзамен по математике.

Последний экзамен состоится 2 июля. Затем последует повторная сессия. Аттестаты выпускники должны получить не позднее 23 июля.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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