Выпускники только 17 школ Литвы успешно сдали экзамен по математике

Журнал Reitingai представил рейтинг школ и гимназий Литвы с учетом результатов экзаменов и поступления в высшие учебные заведения.

В этом году особое внимание уделено результатам государственного экзамена по математике, который в прошлом учебном году провалили примерно 20% абитуриентов. Из 332 гимназий Литвы только 17 смогли похвастаться тем, что все их выпускники сдали математику.

Помимо рейтинга школ, журнал опубликовал также рейтинги высших учебных заведений Литвы.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.