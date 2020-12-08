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Выпускники только 17 школ Литвы успешно сдали экзамен по математике

Автор RUSRADIO LT 12

Журнал  Reitingai  представил рейтинг школ и гимназий Литвы с учетом результатов экзаменов и поступления в высшие учебные заведения.

В этом году особое внимание уделено результатам государственного экзамена по математике, который в прошлом учебном году провалили примерно 20% абитуриентов. Из 332 гимназий Литвы только 17 смогли похвастаться тем, что все их выпускники сдали математику.

Помимо рейтинга школ, журнал опубликовал также рейтинги высших учебных заведений Литвы. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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