Listen to «Выросло количество пожилых людей, которые пользуются интернетом» on Spreaker.

Количество пользователей, которые разменяли седьмой или восьмой десяток, за год выросло на шесть процентов и достигло впечатляющих цифр – 46%. По данным статистики, в этом году в целом интернетом пользовалось 83% жителей страны.

В возрастной группе до 24 лет интернетом пользуются практически все. Персональные компьютеры дома в стране имеют 77%, доступ к интернету — более 8 из 10 домашних хозяйств. Количество клиентов электронных магазинов за год выросло на четыре процентных пункта. За последние три месяца в них покупали что-либо четыре из десяти человек.