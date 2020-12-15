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Вырубка елок запрещена

Автор RUSRADIO LT 24

В преддверии праздников продавцы и лесники предлагают самые разные елки, но несмотря на это, жители все равно частенько сами направляются в леса за елкой, пишет Delfi.

Специалисты напоминают – это нелегальная вырубка леса запрещена. За самовольно срубленные елки грозят немалые штрафы.

Нелегальная елочка нарушителю может стоить от 14 до 30 евро. Кроме того, придется возместить ущерб нанесенный природе и владельцу леса. Отметим, что таких дровосеков в лесах во время регулярных рейдов ловят лесники.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.  

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