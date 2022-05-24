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Вышел финальный трейлер продолжения «Очень странных дел»

Автор Эвелина Никанорова

Финальный трейлер четвертого сезона сериала «Очень странные дела» представил Netflix.

В нем можно увидеть яркие фрагменты, в основном, связанные с решимостью юных героев вступить в окончательную схватку со злом, несмотря на предостережения взрослых. Им, в частности, противостоит новый могущественный волшебник с Обратной стороны, которого называют Векной.

Ранее сервис показал первые восемь минут первой серии сезона. События в ней разворачиваются 8 сентября 1979 года – в день трагедии произошедшей в секретной Национальной лаборатории Хокинса, где содержались и исследовались дети с паранормальными способностями, в том числе Одиннадцать (Милли Бобби Браун).

Четвертый сезон «Очень странных дел»  будет разделен на две части: премьера первых семи эпизодов состоится 27 мая, а еще двух – 1 июля.

Источник: InterMedia

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