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Вышел первый трейлер финального сезона сериала «Острые козырьки»

Автор Эвелина Никанорова
Вышел первый трейлер финального сезона сериала «Острые козырьки»
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Первый трейлер финального шестого сезона гангстерской саги «Острые козырьки» представила BBC. Дата премьеры сезона пока не сообщается, ранее планировалось, что первая серия должна выйти в начале 2022 года.

К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и другие. В финальном сезоне также появляется Стивен Грэм. Судьба тети Полли, героини скончавшейся в апреле 2021 года Хелен Маккрори, в вышедшем трейлере не раскрывается.

– После вынужденной задержки производства из-за пандемии мы обнаруживаем, что семья находится в крайней опасности и ставки, как никогда, высоки. Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что он понравится нашим поклонникам, – рассказал создатель и сценарист Стивен Найт.

Режиссером шестого сезона «Острые козырьки» выступил Энтони Бирн.

Источник: InterMedia

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