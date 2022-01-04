Вышел первый трейлер финального сезона сериала «Острые козырьки»

Первый трейлер финального шестого сезона гангстерской саги «Острые козырьки» представила BBC. Дата премьеры сезона пока не сообщается, ранее планировалось, что первая серия должна выйти в начале 2022 года.

К своим ролям вернулись Киллиан Мерфи, Том Харди, Пол Андерсон, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Софи Рандл и другие. В финальном сезоне также появляется Стивен Грэм. Судьба тети Полли, героини скончавшейся в апреле 2021 года Хелен Маккрори, в вышедшем трейлере не раскрывается.

– После вынужденной задержки производства из-за пандемии мы обнаруживаем, что семья находится в крайней опасности и ставки, как никогда, высоки. Мы верим, что это будет лучший сезон из всех, и уверены, что он понравится нашим поклонникам, – рассказал создатель и сценарист Стивен Найт.

Режиссером шестого сезона «Острые козырьки» выступил Энтони Бирн.

Источник: InterMedia