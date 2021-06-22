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Вышел первый трейлер мультсериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎

Автор Эвелина Никанорова 22
Вышел первый трейлер мультсериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎

На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎.

В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот поселится в пятизвездочном отеле, а мышонок будет делать все возможное, чтобы обхитрить своего врага и заполучить бесплатную еду.
Помимо роскошной гостиницы, главные герои побывают в самых известных местах «‎Большого яблока»‎, например, в Центральном парке, на Бродвее и в метро. А еще встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими.
Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max.
Еще больше трейлеров – по ссылке.
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