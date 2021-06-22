Вышел первый трейлер мультсериала «‎Том и Джерри в Нью-Йорке»‎

На YouTube-канале HBO Max Family разместили первый трейлер анимационного сериала «Том и Джерри в Нью-Йорке».
В новом шоу классические кошки-мышки продолжатся, только в Нью-Йорке. Кот поселится в пятизвездочном отеле, а мышонок будет делать все возможное, чтобы обхитрить своего врага и заполучить бесплатную еду.
Помимо роскошной гостиницы, главные герои побывают в самых известных местах «Большого яблока», например, в Центральном парке, на Бродвее и в метро. А еще встретятся со своим друзьями: бульдогом Спайком, уличным котом Бутчем и другими.
Премьера сериала состоится 1 июля на платформе HBO Max.
Еще больше трейлеров – по ссылке.