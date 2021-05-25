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Вышел трейлер фильма «‎Бендер: Начало»‎ с Сергеем Безруковым

Автор Эвелина Никанорова 24
Вышел трейлер фильма «‎Бендер: Начало»‎ с Сергеем Безруковым

В Сети появился первый трейлер фильма «Бендер: Начало», главную роль в котором исполняет Сергей Безруков.

Действие картины разворачивается в 1919 году и рассказывает о приключениях Остапа Бендера до событий, описанных в «12 стульях» и «Золотом теленке» Ильфа и Петрова.

По сюжету юный Остап совместно с аферистом Ибрагимом Бендером охотятся за царской реликвией — драгоценным жезлом. Параллельно с ними драгоценность ищут бандиты и белые офицеры.

В фильме также приняли участие Арам Вардеванян, Александр Цекало, Юлия Рутберг, Гарик Харламов и другие.

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