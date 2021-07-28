Вышел трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники»

Sony Pictures выпустила еще один трейлер фильма «Охотники за привидениями: Наследники».

Изначально ленту планировали выпустить в прошлом году. Однако из-за пандемии ее отложили до лета 2021 года. А позже и вовсе перенесли на конец года. Новый фильм разворачивается спустя десятилетия после оригинальной дилогии фильмов франшизы, когда семья доктора Эгона Спенглера узнает о его охоте за привидениями.

Джейсон Райтман, сын продюсера и оригинального режиссера «Охотников за привидениями» Айвана Райтмана, выступил постановщиком новой ленты. Нам обещают полноценное продолжение истории, которое с уважением относится к легендарной дилогии.

Источник

Еще больше о кино – по ссылке.