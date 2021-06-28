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Вышла короткометражка лидера Rammstein с Реввой

Автор Эвелина Никанорова 26
Вышла короткометражка лидера Rammstein с Реввой

Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн выпустил снятый в Москве короткометражный фильм Ich hasse Kinder («Я ненавижу детей»). 22-минутная картина, в которой музыкант играет советского учителя, доступна на его канале на Youtube.

Режиссером фильма стал Сергей Грей. События картины разворачиваются в 1989 году. Картина рассказывает о советском учителе немецкого языка Линдеманне Тилле Вернеровиче. В кадре исполнитель говорит по-русски. Жену учителя играет актриса Аглая Тарасова. А вот роль КГБ-шника, допрашивающего и избивающего Линдеманна, — комик и певец Александр Ревва.

По сюжету главного героя обвиняют в серии изощренных убийств его повзрослевших одноклассников, которые издевались над ним в школе. Маньяк в кадре оставляет у тел своих жертв фотографии, вырезанные из школьного альбома.

Ранее вышел клип Rammstein с кадрами из короткометражки на одноименную песню и с таким же сюжетом.

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