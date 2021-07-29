Паутина

Вышло приложение, которое по фото определяет состояние кошек

Автор Эвелина Никанорова 1
Вышло приложение, которое по фото определяет состояние кошек

Канадская компания Sylvester, специализирующаяся на технологиях в сфере здоровья животных, выпустила приложение Tably. Программа при помощи камеры телефона может определить состояние здоровья кошек. Об этом сообщает Reuters.

Сервис анализирует положение головы, ушей и усов, прищур глаз и напряжение мышц морды, чтобы понять, испытывает ли животное боль или чувствует себя хорошо. Нейросеть обучена на примерах изображений кошек, испытывающих боль. Последние авторитетные исследования подтвердили, что такое состояние действительно можно определить по морде.

Приложение будет полезно как хозяевам кошек, так и начинающим ветеринарам. При этом специалисты призывают владельцев животных не ограничиваться анализом морды и также обращать внимание на другие части тела питомца, в том числе на хвост, и на его поведение.

Tably пока работает неидеально, но продолжает обучаться. С увеличением базы данных проанализированных снимков оно сможет работать более эффективно.

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