Вышло видео «Время Утекай» Кары Кросс и Ильи Лагутенко

Песня «Утекай» группы «Мумий Тролль» в конце 90-х была настоящим суперхитом. Строчки «В подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок» тогда знала вся молодежь.

Спустя 24 года песня «Утекай» зазвучала по-новому благодаря популярному блогеру Карине Кросс.

Основной месседж коллаборации – примирить два поколения и на своем примере показать, что зумеры и бумеры способны находить общий язык и дружить, а не тратить время на разногласия.

В клипе – две параллельные сюжетные линии. В то время как сами исполнители – Kara Kross и Илья Лагутенко – встречаются в декорациях клипа «Утекай» 1997 года, папа и дочь, которых сыграли актер Ян Цапник и блогер Валя Карнавал, ощущают на себе проблемы отцов и детей.

«Я с детства обожала группу «Мумий Тролль» и даже мечтать не могла, что когда-то буду работать с Ильей. Для меня это большая честь и огромная ответственность. Песня, которую мы записали, очень крутая, а ее послание актуально как никогда. Трек про два поколения, про то, как важно детям и родителям любить и уважать друг друга, а самое главное – понимать. Сейчас такое большое недопонимание между двумя поколениями, а так хочется, чтобы мы не тратили драгоценное время на разногласия, а вспомнили, как важно любить и уважать родителей. А родителям постараться понять своих детей и научиться разделять их интересы. Мы все живём своими разными жизнями. Хоть не такие мы разные…», – прокомментировала Kara Kross.

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