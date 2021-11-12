Впереди – выставки, кинопремьеры, спектакли… и Рождество

В ближайшие выходные нас ожидают выставки, премьеры спектаклей и другие события. А ещё — уже довольно отчётливо можно представить, каким будет Рождество в столице.
Совсем скоро Рождество придёт в столицу Литвы. Рождественских городков будет несколько — не только в традиционных местах, но и в некоторых скверах столицы. В декабре пройдут также конкурс «Вильнюсская рождественская витрина» и Рождественский забег.
На Лукишкской площади в этом году вместо катка появится «Городок сладостей», он будет работать с 4 декабря до 9 января. А сам каток переместится к Белому мосту. В этом году он будет крытым и обретёт гордое название — Ледовая арена.
В Старом городе традиционно поставят две ёлки. Главную — на Кафедральной площади, огни на ней зажгутся 27 ноября. А ёлка на Ратушной площади заиграет огнями 4 декабря.
В этом году 3D-сказку «Рождественская песнь» на Кафедральном соборе будут показывать с 25 по 29 декабря.
Уже в эти выходные в Русдрамтеатре Литвы состоится премьера спектакля «Филумена Мартурано» в постановке режиссера А. Латенаса. Это постановка пьесы, которую старшее поколение знает по фильму «Брак по-итальянски».
Начинается Каунасская биеннале, которая продлится три месяца. Будут представлены произведения искусства со всего мира.
В Каунасе в Литовском музее истории образования работает выставка Марка Шагала «В ожидании чуда». На ней представлены 43 оригинальных литографии, в том числе серия, основанная на сборнике сказок «Тысяча и одна ночь». Выставка продлится до 6 марта.
Клайпедский театр кукол в выходные дни даёт интерактивный спектакль для малышей от 6 до 24 месяцев «Без конца, без края». Дети в таком спектакле сами участвуют в представлении.
С 12 по 14 ноября в сквере Сирвиду проводится «Дегустация вкусных историй Вильнюса». Гостей ждут концерты и вкусные угощения.
В выходные в Доме Сигнатаров пройдут последние экскурсии с Актом Независимости. Документ отправляется в архив.
Во Дворце Правителей со следующей недели будет выставлено письмо XVI века короля Сигизмунда Августа к своей третьей супруге.
С 18 ноября в музее МО будут представлены работы молодых художников из стран Балтии.
25 ноября в киноцентре Skalvija пройдет кинопрограмма Йонаса Мекаса. В следующем году Литва будет праздновать 100-летие режиссера.