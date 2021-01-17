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Warner Bros. представила тизер кинопремьер 2021 года

Автор Эвелина Никанорова 33
Кадр из фильма «Дюна»

Киностудия Warner Bros. показала тизер кинопремьер своего производства, которые ожидаются в этом году.

В видео попали кадры из 17 картин, среди которых «Дюна» Дени Вильнева и «Отряд самоубийц: Миссия навылет» Джеймса Ганна. Также в ролик вошли кадры «Матрица 4» Ланы Вачовски и «Мужские слезы» Клинта Иствуда. Все попавшие в тизер фильмы выйдут в США одновременно, как на больших экранах, так и на стриминговом сервисе HBO Max.

Генеральный директор WarnerMedia Энн Сарнофф заявила, что такая модель выхода кинолент будет применяться только в 2021 году и не затронет более поздние премьеры. По ее словам, это временное решение в ответ на продолжающийся глобальный кризис в сфере здравоохранения.

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