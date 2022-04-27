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Warner Bros.: Роберт Паттинсон вернется к роли Бэтмена

Автор Эвелина Никанорова

Warner Bros. объявили о работе над сиквелом фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли. Режиссерское кресло проекта вновь займет Мэтт Ривз.

Оригинальный фильм уже собрал более 760 миллионов долларов по всему миру, а за первую неделю его посмотрели 4,1 миллиона семей на HBO Max.  Результат превысил количество просмотров других проектов Warner Bros, таких как «Отряд самоубийц», «Дюна», «Матрица: воскрешение».

– Спасибо всем за огромную поддержку «Бэтмена». Мы не смогли бы добиться всего этого без веры и энтузиазма всех вас и я рад вернуться в этот мир для создания новой главы этой истории, – заявил Ривз.

Сроки работ над «Бэтменом 2» пока не определены.

Источник: InterMedia

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