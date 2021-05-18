WarnerMedia и Discovery договорились о слиянии

Американская медиакомпания Discovery, Inc. и корпорация WarnerMedia (принадлежит AT&T) договорились о слиянии. Об этом говорится на сайтах обоих холдингов.

В рамках сделки акционеры AT&T получат 71% акций новой компании, еще 29% достанется акционерам Discovery. Сумма сделки составляет $43 млрд, ее планируют закрыть в середине 2022 года.

Новый медиахолдинг будет владеть одной из самых больших библиотек в мире — почти с 200 тысячами часов программ. Компания также получит права на более чем 100 популярных брендов, в числе которых HBO, Warner Bros., Discovery, CNN, Cartoon Network, Eurosport, Animal Planet и многие другие. Таким образом, холдинг станет серьезным конкурентом для популярных стриминговых сервисов Netflix и Disney.

После новости о слиянии бумаги Discovery на предварительных торгах Нью-Йоркской биржи взлетели на 17,9%, до $42 за акцию. Акции AT&T подорожали на 4,5% – до $33,7.

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