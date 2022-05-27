We Run Vilnius: полезная информация для горожан, болельщиков и участников забега

В воскресенье, 29 мая, в столице пройдет традиционный популярный весенний забег We Run Vilnius. Мероприятие начнется с самого утра, поэтому в центре города будет ограничиваться движение транспорта. Ниже – информация, которая может быть полезна горожанам и участникам забега.

Ограничения движения транспорта 29 мая

С 01 до 17 час. ограничивается движение транспорта на улицах T. Vrublevskio и Šventaragio.

С 03 до 05 час. ограничивается движение транспорта на участке трассы, расположенной в Naujamiesčio и Šnipiškių сянюниях, а с 05 до 17 час. – на всей трассе забега.

Изменения в движении общественного транспорта

29 мая с 05 час. утра до 17 час. изменятся трассы некоторых маршрутов общественного транспорта:

автобусы: 1G, 3G, 6G, 10, 11, 22, 33, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88 и 89.

троллейбусы: 2, 4, 6 и 17.

29 мая до 17 час. не будут курсировать троллейбусы маршрутов 3, 10 и 12.

Трассы измененных маршрутов – storymaps.arcgis.com/stories/e4635a38b6b74bc9a1dd4bc495930806

Расписание движения общественного транспорта – judu.lt.

5 км трасса забега

5-километровая трасса продлится от Кафедральной площади по улицам Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus, пр. Gedimino, Jogailos, Islandijos, Vilniaus, Dominikonų, Šv. Jono, Pilies, Bokšto, Išganytojo, Maironio, Aukštaičių, Paupio, Užupio, Maironio, Barboros Radvilaitės и Šventaragio.

10 км трасса забега

10-километровая трасса пройдет от Кафедральной площади по улицам Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus, пр. Gedimino, улицам Totorių, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus, Islandijos, Jogailos, пр. Gedimino, улицам A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios, Gedimino пр., через Жверинский мост, по велосипедной дорожке на наб. р. Нерис между Жверинским мостом и ул. Upės, по ул. Upės, Žvejų, через мост Короля Миндаугаса, по ул. Arsenalo, Trispalvės ал., через Бернардинский сад, по ул. Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Barboros Radvilaitės и Šventaragio.

Трасса полумарафона

Трасса забега 21,098 км пройдет от Кафедральной площади по улицам Šventaragio, T. Vrublevskio, Žygimantų, Vilniaus, пр. Gedimino, улицам Totorių, Benediktinių, Šv. Ignoto, Dominikonų, Vilniaus, Islandijos, Jogailos, пр. Gedimino, улицам A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios, пр. Gedimino, через Жверинский мост, по велосипедной дорожке на наб. р. Нерис между Жверинским мостом и ул. Upės, улицам Upės, Žvejų, через мост Короля Миндаугаса, ул. Arsenalo, Trispalvės ал., через Бернардинский сад, по улицам Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Užupio, Paupio, Vilnios taku, улицам Aukštaičių, Maironio, Išganytojo, Bokšto, Didžiąja, Vokiečių, Islandijos, Jogailos, пр. Gedimino, улицам A. Jakšto, Kaštonų, Vasario 16-osios, пр. Gedimino, через Жверинский мост, по велосипедной дорожке на наб. р. Нерис между Жверинским мостом и ул. Upės, улицам Upės, Žvejų, через мост Короля Миндаугаса, ул. Arsenalo, Trispalvės ал., через Бернардинский сад, по улицам Šv. Brunono Bonifaco, Maironio, Barboros Radvilaitės, Šventaragio.

Программа мероприятия

В 8 часов утра на Кафедральной площади начнется регистрация новых участников.

Старт первого забега – 9:30 час., на беговую трассу выйдут участники дистанций 10 км и полумарафона.

С 12:30 до 13:10 час. стартуют дети – Adventica Ukrainiankids.lt vaikų bėgimas пройдет от начала ул. Pilies до финишной арки у колокольни Кафедрального собора.

В 13:45 час. стартуют участники забега на дистанции 5 км.

Награждения: 11 час. – дистанция 10 км и полумарафон, 14:30 час. – дистанция 5 км.

На Кафедральной площади будут проводиться различные мероприятия и для участников забегов, и для болельщиков.

Подробнее о забеге: werunvilnius.lt

Регистрация участников: manobegimas.lt

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