Новости Паутина

Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Автор Эвелина Никанорова 20
Электромобиль Xiaomi

Корпорация по производству смартфонов Xiaomi ведет переговоры с крупнейшим производителем грузовиков в Китае Great Wall Motors. Xiaomi хочет выпускать электромобили под собственным брендом, пишет Reuters.

Первые электрокары могут появиться в 2023 году. Их программное обеспечение, по задумке авторов идеи, будет совместимо с другими устройствами Xiaomi.

Стоит отметить, что как только новость о возможном сотрудничестве двух китайских гигантов появилась в СМИ, акции Xiaomi выросли на 6,3%, а акции Great Wall Motor поднялись на целых 10%.

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