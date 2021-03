Xiaomi будет выпускать собственные электромобили

Корпорация по производству смартфонов Xiaomi ведет переговоры с крупнейшим производителем грузовиков в Китае Great Wall Motors. Xiaomi хочет выпускать электромобили под собственным брендом, пишет Reuters.

Первые электрокары могут появиться в 2023 году. Их программное обеспечение, по задумке авторов идеи, будет совместимо с другими устройствами Xiaomi.

Chinese smartphone maker Xiaomi is joining the race to make electric vehicles, according to sources https://t.co/cvXEHCFTux pic.twitter.com/Km8nMJVpnq

— Reuters (@Reuters) March 26, 2021