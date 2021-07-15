Паутина

Xiaomi выпустила сушилку для домашних животных

Автор Эвелина Никанорова 25
Xiaomi выпустила сушилку для домашних животных

В Xiaomi создали для домашних животных гаджет с длинным названием Natural Wind Pet Smart Drying Box. Это удобная альтернатива фену.

Выглядит устройство как небольшая коробка с вентилятором внутри. Туда помещается питомец и сидит, пока не высохнет после активной прогулки или похода в душ. Стоит сушилка относительно немного — 699 юаней (~ 90 евро).

Напоминаем, что сушить кошек и собак при помощи времени и свежего воздуха абсолютно бесплатно.

Как отмечается, главное преимущество прибора — скорость. Издание Gizmochina пишет, что уже через 15 секунд после запуска устройство достигает постоянной температуры 38,5 градусов по Цельсию. Чтобы животное не задохнулось и не сошло с ума от шума, Smart Drying Box поддерживает внутреннюю и внешнюю циркуляцию воздуха. Кроме того, сушилка  имитирует естественный ветер. Отмечается, что процесс сушки нейтрализует статическое электричество, восстанавливает шерсть и формирует слой защиты от влаги. Стандартный фен или то же самое полотенце на такие чудеса не способны — после их использования шерсть встает дыбом. Зато когда питомец вылезет из коробки от Xiaomi, он будет ухоженным и будто бы даже причесанным. Это, во всяком случае, обещает производитель.

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