Xiaomi запустила собственную киностудию

На ютьюб-канале китайского производителя уже продолжительное время выходят ролики с загадочным подзаголовком Xiaomi Studios. Что это за проект, стало понятно только сейчас.

На этой неделе корпорация создала одноименную учетную запись в Weibo — китайском аналоге Twitter. По сути, это киностудия для владельцев фирменных смартфонов. Xiaomi Studios уже выпустила несколько короткометражек и планирует это дело развивать, в том числе и благодаря программе поддержки креаторов Mi Creators.

На официальном сайте проекта пока мало конкретики. Представители Xiaomi пишут, что раскрыть творческий потенциал и делиться своим видением сейчас можно не только при помощи дорогостоящего профессионального оборудования, но и при помощи обычных смартфонов. Иными словами, фильмы от Xiaomi Studios — демонстрация возможностей фирменных камер. Снимают на эти камеры участники Mi Creators — талантливые режиссеры и по совместительству операторы. Отметим, что криерторов компания взяла под опеку.

На сайте уже появились странички с примерами их работ и ссылками на соцсети. Сейчас в Mi Creators состоит 19 участников из разных стран: Канады, Германии, США, Бельгии, Польши, Испании, Таиланда, Великобритании и других.

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