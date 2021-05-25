YouTube начнёт показывать рекламу во всех роликах

Ранее рекламу размещали только в роликах, авторы которых участвуют в партнёрской программе. Это, как правило, популярные блогеры и создатели контента. Участниками программы не могут стать пользователи с менее чем тысячей подписчиков и 4000 часов общего времени просмотра за последние 12 месяцев. Участники программы получают долю дохода от рекламы.

Практиковать монетизацию вообще всех видео YouTube начал в ноябре 2020 года в США. Теперь эта практика распространится на пользователей во всём мире.

Кроме того, в силу вступают правила, по которым авторы, зарабатывающие на рекламе, должны будут предоставлять свою налоговую отчётность на портале Google AdSense.

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