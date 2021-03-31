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YouTube начнёт скрывать количество дизлайков

Автор Эвелина Никанорова 13
YouTube

YouTube начнет тестировать несколько новых интерфейсов, в которых не отображается количество дизлайков под чужими видео.

В посте в блоге YouTube говорится, что это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей. В каких странах он будет проводиться, и сколько пользователей будут в нем участвовать, не уточняется.

Эксперимент решили провести после отзывов видеоблогеров о том, как публичные счетчики дизлайков могут влиять на их благополучие и провоцировать скоординированные кампании, в рамках которых тому или иному видео массово ставят дизлайки.

Напомним, что с 2019 года Facebook и Instagram начали тестировать функцию, скрывающую счетчик лайков под чужими постами.

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