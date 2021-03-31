YouTube начнёт скрывать количество дизлайков

YouTube начнет тестировать несколько новых интерфейсов, в которых не отображается количество дизлайков под чужими видео.

В посте в блоге YouTube говорится, что это будет эксперимент с участием небольшой группы пользователей. В каких странах он будет проводиться, и сколько пользователей будут в нем участвовать, не уточняется.

👍👎 In response to creator feedback around well-being and targeted dislike campaigns, we're testing a few new designs that don't show the public dislike count. If you're part of this small experiment, you might spot one of these designs in the coming weeks (example below!). pic.twitter.com/aemrIcnrbx — YouTube (@YouTube) March 30, 2021

Эксперимент решили провести после отзывов видеоблогеров о том, как публичные счетчики дизлайков могут влиять на их благополучие и провоцировать скоординированные кампании, в рамках которых тому или иному видео массово ставят дизлайки.

Напомним, что с 2019 года Facebook и Instagram начали тестировать функцию, скрывающую счетчик лайков под чужими постами.

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