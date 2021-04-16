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За брошенные во дворах автомобили – штраф до 300 евро

Автор Анжелика Орлёнок 22
За брошенные во дворах машины - штраф до 300 евро

Сейм Литвы одобрил предложение об ужесточении ответственности за хранение неиспользуемых автомобилей в общественных дворах. 

Теперь владельцев автомобилей, которые не на ходу, но стоят во дворах и занимают дефицитные парковочные места, будут наказывать. В первый раз им грозит просто предупреждение, а во второй –  штраф от 140 до 300 евро.

Если же даже в этом случае владелец не уберет свой автомобиль, – возможно, с ним придется расстаться.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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