За брошенные во дворах автомобили – штраф до 300 евро

Сейм Литвы одобрил предложение об ужесточении ответственности за хранение неиспользуемых автомобилей в общественных дворах.

Теперь владельцев автомобилей, которые не на ходу, но стоят во дворах и занимают дефицитные парковочные места, будут наказывать. В первый раз им грозит просто предупреждение, а во второй – штраф от 140 до 300 евро.

Если же даже в этом случае владелец не уберет свой автомобиль, – возможно, с ним придется расстаться.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.