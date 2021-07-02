За что можно получить штраф на отдыхе

Летом всем без исключения хочется вырваться на природу. Однако отдыхать тоже нужно ответственно. Не нарушать чужой покой и отдых, не оставлять после себя мусор, а также придерживаться ряда других требований.

В первую очередь, если вы едете к водоёму, не забывайте о правильной парковке. Запрещено оставлять транспортное средство в зоне ближе 25 метров от береговой линии. Если водоём находится на охраняемой территории, расстояние составляет уже 50 метров. За нарушение этого требования грозит штраф от 30 до 140 евро.

Также стоит напомнить, что на пляжах и в других общественных местах нельзя распивать алкогольные напитки. Если на взморье поднят красный флаг, купаться запрещено абсолютно всем без исключения. А лицам в нетрезвом состоянии нельзя купаться ни при каких обстоятельствах. За такое нарушение грозит штраф в размере от 100 до 900 евро.

Помимо этого запрещено оставлять детей у воды без присмотра. А домашних животных можно приводить только на специально выделенную территорию пляжей.

Не следует мусорить на пляжах и играть в спортивные игры в неположенном месте. Полиция в этом году наблюдает за поведением отдыхающих не только патрулируя на квадроциклах, но и при помощи дронов.

Если вы решили порыбачить, то не забывайте убрать после себя. За оставленный мусор грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 60 евро.

Поход в лес также предусматривает отпределённые правила поведения. Например, в лесу на транспортном средстве можно передвигаться только по проторенным дорожкам. Парковать автомобиль также можно только в специально предназначенных для этого местах. Если вы решите проложить в лесу новую дорогу, то за это грозит штраф от 20 до 300 евро.

Помимо этого в лесу НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ нельзя разводить костёр в непредназначенных для этого местах. Также нельзя бросать в траву спички, окурки и другие предметы, которые могут стать причиной пожара. За нарушение этого правила грозит штраф от 20 до 110 евро.

Напомним, что обо всех нарушениях можно сообщать по телефонам 112 или 8-5 273 2995.

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