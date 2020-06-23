Listen to «За что мы любим Йонинес? Рассказывает фольклорист-этнолог Гражина Каджите» on Spreaker.

Йонинес, любимый многими праздник, наступает уже нынешней ночью. Однако пройдет он в этом году немного не так, как это бывало прежде. Казалось бы, погода замечательная, настроение соответствующее, однако о вирусах, несмотря на отмену карантина, пока надо помнить. А значит, участвовать в празднествах все же придется с осторожностью, придерживаясь социальной дистанции и правил безопасности. Несмотря ни на что, праздновать Йонинес наступающей ночью собираются Йонава и Кернаве, Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Паланга, Швянтойи, Шяуляй, Румшишкес, и многие другие города. Что же такого необычного в празднике Йонинес, почему в Литве так любят этот день? С таким вопросом мы обратились к этнологу Гражине Каджите.

— Здравствуйте!

— Добрый день. Ну, я думаю, не только в Литве, и в древней Европе, — вообще везде было. Но знаю, что Иван Купала и в славянских краях очень принят и очень любимый праздник. А любимый, наверное, потому, что это праздник молодых людей, которые собираются перейти в статус уже взрослых людей, ответственных за свою жизнь, которые собираются жениться, растить своих детей, отвечать за них, и так далее. Такой красивый переход в самое красивое время.

— А скажите, пожалуйста, сохранились ли какие-то традиции проведения этого праздника еще с глубины веков? С 16-го века он отмечается, да?

— Как думают наши этнологи, этот праздник до нас дошел от доисторических времен. Потому что человек — когда уже начал осознавать себя, свое племя, свою местность, где он живет, — конечно, он какой-то создал календарь, и вот в этом календаре праздник летнего солнцестояния уже был, потому что мы видим даже в археологических раскопках. Но, как я говорила, это праздник юных молодых людей, которые собираются перейти в статус взрослых людей, ответственных за жизнь. Потому у нас, например, приняты костры в ту ночь, и мы знаем, что в древние времена бывали даже испытания. Ходили с одного племени к другому, были огневые препятствия, которые надо преодолевать, и это делали только уже сильные, энергичные мужчины. И когда он преодолевал это препятствие, значит он уже взрослый. Испытание огнем. Ну и еще есть красивые — легенда, или сказка, — это цветок папоротника, который надо найти. Он цветет, якобы, только в эту ночь, и только в самой середине ночи, в самую полночь. И только и надо иметь много мудрости, чтобы достать этот цветок папоротника.

— А почему именно Йонинес? Не Антонинес, не Миндаугинес.

— Потому что Иоанн Креститель. С давних веков называлось Расос, то есть росы. Или Куполес — это цветы, которые собирают в это время. Ну и потом, с христианской традицией, приходит день Иоанна Крестителя — он в церковном календаре есть такой, вот именно совпадает.