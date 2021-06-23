За что мы любим Йонинес? Рассказывает фольклорист-этнолог

Йонинес, любимый многими праздник, наступает уже нынешней ночью. Что же такого необычного в празднике Йонинес, почему в Литве так любят этот день?

С таким вопросом мы обратились к этнологу Гражине Каджите.

– Здравствуйте!

– Добрый день. Ну, я думаю, не только в Литве, и в древней Европе, – вообще везде было. Но знаю, что Иван Купала и в славянских краях очень принят и очень любимый праздник. А любимый, наверное, потому, что это праздник молодых людей, которые собираются перейти в статус уже взрослых людей, ответственных за свою жизнь, которые собираются жениться, растить своих детей, отвечать за них, и так далее. Такой красивый переход в самое красивое время.

– А скажите, пожалуйста, сохранились ли какие-то традиции проведения этого праздника еще с глубины веков?

– Как думают наши этнологи, этот праздник до нас дошел c доисторических времен. Потому что человек – когда уже начал осознавать себя, свое племя, свою местность, где он живет, – конечно, он какой-то создал календарь, и вот в этом календаре праздник летнего солнцестояния уже был, потому что мы видим даже в археологических раскопках. Но, как я говорила, это праздник юных молодых людей, которые собираются перейти в статус взрослых людей, ответственных за жизнь. Потому у нас, например, приняты костры в ту ночь, и мы знаем, что в древние времена бывали даже испытания. Ходили с одного племени к другому, были огневые препятствия, которые надо преодолевать, и это делали только уже сильные, энергичные мужчины. И когда он преодолевал это препятствие, значит он уже взрослый. Испытание огнем. Ну и еще есть красивые – легенда, или сказка, – это цветок папоротника, который надо найти. Он цветет, якобы, только в эту ночь, и только в самой середине ночи, в самую полночь. И только и надо иметь много мудрости, чтобы достать этот цветок папоротника.

– А почему именно Йонинес? Не Антонинес, не Миндаугинес…

– Потому что Иоанн Креститель. С давних веков называлось Расос, то есть росы. Или Куполес – это цветы, которые собирают в это время. Ну и потом, с христианской традицией, приходит день Иоанна Крестителя – он в церковном календаре есть такой, вот именно совпадает.