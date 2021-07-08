За китайскими детьми-геймерами ночью будут следить

В Китае запускают программу «Полуночный патруль», которая с помощью системы распознавания лиц будет следить за детьми, играющими в видеоигры по ночам. Об этом пишет TJ со ссылкой на компанию Tencent.

Технология получает данные из центральной системы общественной безопасности Китая. С их помощью она определяет несовершеннолетних, которые выдают себя за взрослых и играют с 22:00 до 8:00.

При регистрации в играх людям придется выполнить сканирование лица и регистрацию под реальными именами. Если они откажутся это сделать, то система автоматически будет считать их детьми и запретит им играть ночью.

«Полуночный патруль» запускается в 60 популярных играх. В список включили и популярную MOBA-стратегию Honor of Kings и китайский аналог PUBG — Game for Peace. Кроме того, позже в программу войдут и другие игры.

Несовершеннолетним в Китае запрещено играть с 22:00 до 8:00 еще с 2019 года. Тогда же власти страны потребовали от граждан обязательной регистрации в популярных играх под реальными именами. Кроме того, тогда же ограничили покупки на игровых платформах. Так правительство хочет бороться с преступностью, например кражей денег для пополнения счета в игровом кафе. Эксперты также считают, что большое количество времени, проводимое детьми за компьютером или мобильным устройством, влияет на развитие близорукости у несовершеннолетних.

Введение «Полуночного патруля» резко раскритиковали в китайской соцсети Weibo. Геймеры считают, что они сами могут решить, сколько времени им можно проводить за компьютером. На новость отреагировали и в твиттере.

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