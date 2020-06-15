За последние годы в столице проложено более 50 км велосипедных дорожек

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За последние четыре года в Вильнюсе было уложено и отремонтировано более 50 км велосипедных дорожек. По оценкам компании Susisiekimo paslaugos, в столице в общей сложности создано около 93 км инфраструктуры для велосипедов. Тем не менее, это далеко не все.

В ближайшие годы планируется построить как минимум несколько десятков километров новых велосипедных дорожек, а также сократить транспортные потоки и скорость движения на некоторых тихих жилых улицах, чтобы велосипеды могли там передвигаться беспрепятственно.

Работы уже начались на улицах в Жирмунай, а также на правом берегу реки Нерис. Этим летом планируется начать обустраивать новые велосипедные дорожки на улицах Жальгирио, Нарбуто и на левом берегу Нерис.