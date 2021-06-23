За прошедшие сутки в Литве от COVID-19 не умер ни один человек

За прошедшие сутки в Литве выявлено 54 новых случая заболевания коронавирусом. При этом не умер ни один человек. Такой статистики не было уже 9 месяцев. В последний ни одного случая смерти от коронавируса не было зафиксировано в начале октября прошлого года. По словам эпидемиолога Дайвы Размувиене, это безусловно хорошая новость. На такой результат повлияла не только снижающаяся заболеваемость, но и вакцинация. При этом эпидемиолог отметила, что пандемия никуда не ушла. Заболеваемость по стране сейчас составляет 54 случая на 100 тыс. жителей. А в 12 самоуправлениях Литвы этот показатель опустился на уровень 25 и менее случаев на 100 тыс. населения. Эти самоуправления находятся в «зелёном» списке.

В Минске выявили «индийский» штамм коронавируса

В Минске выявили «индийский» штамм коронавируса, который называют также «дельта». По словам представителей Минздрава, анализ тестов показал, что в Минске 10 исследованных образцов имели набор мутаций, характерных для «индийского» варианта. При этом в других регионах Беларуси циркуляция этого штамма не установлена.

Для победы над пандемией необходимо наладить диалог с антипрививочниками

Председатель Всемирной медицинской ассоциации Франк Ульрих Монтгомери уверен, что для победы над пандемией необходимо наладить диалог с теми, кто скептически относится к вакцинации или вовсе отрицает необходимость её проведения. По его словам, если не получится убедить часть этой группы в важности вакцинации, достигнуть популяционного иммунитета не получится.

50% пользователей интернета в Германии сталкивается с фейк-новостями о коронавирусе

Почти половина пользователей интернета в Германии регулярно сталкивается с ложной или вводящей в заблуждение информацией о коронавирусе. Согласно данным исследования, почти 50% респондентов сообщили, что в течение недели хотя бы раз сталкивались с ложной информацией, связанной с пандемией. Почти 30% опрошенных находили такие сведения в соцсети Facebook. 14% получали их в мессенджерах, а чуть более 30% – от различных активистов. При этом 4 из 10 респондентов выразили опасение, что в случае с информацией о пандемии не смогли бы отличить достоверные сведения от фейков. У каждого четвёртого таких опасений нет.