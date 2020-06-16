Listen to «За распространение вируса грозит административная или уголовная ответственность» on Spreaker.

Сегодня в Литве последний день карантина. Это означает, что с завтрашнего дня ношение масок в общественных местах будет не обязательным, но рекомендательным. Помимо этого, по словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, тем, кто возвращается в Литву из стран с неблагоприятной коронавирусной ситуацией, будет рекомендовано самоизолироваться. Если выяснится, что человек проигнорировал рекомендации и заразил других, он может быть привлечен к административной или уголовной ответственности.