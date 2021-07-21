За рубежом чаще слушают Чайковского, Rauf&Faik и Моргенштерна

Зарубежные пользователи стримингового сервиса Spotify слушают сочинения композитора Петра Чайковского, а также песни рэпера Моргенштерна и группы «‎Тату»‎ чаще других российских музыкантов.

«‎Русский классик Петр Ильич Чайковский вновь оказался на почетной первой строчке ТОП-10. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, все еще остается любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify»‎, – отметили в пресс-службе.

На втором месте по прослушиваниям – дуэт из Ижевска Rauf&Faik, на третьем – Моргенштерн.

В десятку самых популярных за рубежом российских музыкантов также вошли исполнитель электронной музыки Tony Igy, певец Jony, хип-хоп-дуэт Miyagi&Andy Panda, проект IC3PEAK, диджей Arty. На седьмой строчке рейтинга оказалась группа «Тату».

Замыкают ТОП-10 произведения Сергея Рахманинова.

«Композитор считал, что “все же мало, что хорошего сделал”, однако статистика Spotify говорит об обратном. Его творчество популярно не только в России, но и за рубежом»‎, – заметили в компании.

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