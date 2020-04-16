За создание прибора для измерения эмоций можно заработать полмиллиона евро

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Власти Тракайского района ищут желающих за более чем полмиллиона евро создать для службы психологической помощи прибор для измерения эмоций.

По данным СМИ, за так называемый чувствомер ученым и предпринимателям обещают 665 тысяч евро. Этот прибор намечено использовать как превентивное средство против таких распространённых явлений, как алкоголизм, самоубийства, депрессии и насилие.

Предполагается, что прибор сможет оценивать не менее шести разных эмоций человека, измеряя его сердцебиение, температуру, дыхание, работу мышц, звуки и… биополе.

Однако психологи не удержались от критики — они подчёркивают, что измерения биополя наукой недостаточно исследованы, и не признаны.