За участие в вакцинации жителям Мариямполе обещают призы

Мэр Мариямполе Повилас Исода пообещал билеты в кинотеатры, на культурные мероприятия, призы и лотереи для того, чтобы привлечь людей на вакцинацию. По его словам, выигрыш в одну тысячу евро может побудить многих людей сделать прививку. По сути, это и является целью самоуправления. Глава Мариямполе считает, что на этот процесс нужно смотреть творчески. Он также добавил, что это помогло бы самоуправлению использовать все оставшиеся вакцины после того, как начнётся массовая вакцинация. Напомним, что на этой неделе в Литве началась всеобщая вакцинация людей возрастной группы 45+. Более подробную информацию можно найти на странице koronastop.lrv.lt.

В Польше начали прививать молодёжь 16-17 лет

А в соседней Польше начали прививать от коронавируса молодых людей 16-17 лет. По словам представителей польского Правительства, эта возрастная группа проявляет к вакцинированию меньше интереса, чем старшее поколение. А, между тем, для популяризации этого процесса привлекаются спортсмены и актёры. Отметим, что в 38-миллионной Польше полностью привито почти 4,6 млн человек.

Каждый третий житель ЕС получил хотя бы одну прививку

Еврокомиссия опубликовала данные, согласно которым почти каждый третий житель Евросоюза получил прививку хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса. В общей сложности сделано более 196 миллионов прививок.

Японские врачи призывают отменить Олимпиаду

И в заключение выпуска. Около 6000 врачей в Токио призвали отменить Олимпийские игры из-за четвёртой волны коронавируса в городе. За неделю до этого группа медиков японских клиник уже заявляла о невозможности безопасно провести Олимпиаду. Большинство жителей Японии также выступили за её перенос или отмену. В 9 из 47 префектур объявлена чрезвычайная ситуация как минимум до конца мая. Только около 3% из более чем 125 миллионов японцев получили хотя бы одну дозу вакцины. Больницы переполнены, а их персонал перегружен.