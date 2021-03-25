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За украшение стола растением плаун грозит штраф

Автор RUSRADIO LT 33
За украшение стола растением плаун грозит штраф

Ежегодное предупреждение перед Пасхой от Департамента окружающей средыПо мере приближения Пасхи на рынках появляются торговцы, предлагающие купить плаун для украшения стола.

Этого делать не стоит. Эти исчезающие растения ежегодно страдают в канун Пасхи. При этом новые растения вырастают только через 20-30 лет.

Плаун занесен в Красную книгу Литвы, его нельзя вырывать. Запрещено срывать его веточки или иным способом уничтожать. Нельзя также торговать плауном.

За подобные действия грозит штраф в размере 300 евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

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