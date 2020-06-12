Listen to «За время карантина число доноров крови в стране сократилось 20 процентов» on Spreaker.

По данным Института гигиены, в этом году с середины марта до начала июня центры по приему донорской крови посетили не более 16 тысяч человек. Для информации, в начале года, до карантина, это число составляло более 20 тысяч. В целом статистика показывает, что за последние пять лет в стране выросло число и безвозмездных доноров, и доноров, регулярно сдающих кровь.