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За время карантина люди соскучились по работе

Автор RUSRADIO LT 21

За время карантина люди соскучились не только по путешествиям и живому общению, но и по офисам.

Опрос, проведенный компанией Baltijos tyrimai, показал, что многие из тех, у кого даже есть возможность работать из дома, в последнее время выбирают работу из офиса.

Больше всех по рабочим местам скучают люди в возрасте старше 50 лет и женщины.

Первые, по словам экспертов, уже вырастили детей, и, оставаясь дома, скучают по живому общению. А женщины, видимо, напротив – работая дома, часто сталкиваются с дополнительными семейными заботами.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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