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За выходные зафиксировано 129 поджогов прошлогодней травы

Автор Анжелика Орлёнок 33
За выходные зафиксировано 129 поджогов прошлогодней травы

За прошедшие выходные в Литве зафиксировано 129 поджогов прошлогодней травы. Выгорело около 74 га территорий. Больше всего пожаров было в Вильнюсском округе. 

Представители пожарных и спасателей, а также служб по защите окружающей среды не устают предупреждать, что сжигать траву строго запрещено. Это не только вредит природе, но и представляет опасность для людей.

Дело в том, что быстро распространяющийся огонь может перекинуться на хозяйственные и жилые постройки.

За поджог травы предусмотрен штраф до нескольких сотен евро.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

 

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