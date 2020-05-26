За загрязнение окружающей среды придется отдать свое авто

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За загрязнение окружающей среды вывозимым мусором предлагается назначать и конфискацию транспортных средств. Авторы поправок к Административному кодексу объясняют свое предложение поступающими сообщениями о замусоренной природе. В леса, луга и прочие удаленные территории жители продолжают вывозить строительные, бытовые отходы, старые покрышки и прочий мусор. Сейчас за подобные нарушения предусмотрены только денежные штрафы.