Забота о близких. Как выбрать телефон для пожилого человека?

Современные телефоны предлагают множество функций, без которых нам даже трудно представить свою жизнь. Между тем, многие люди старшего возраста не считают, что эти функции им нужны. На что обратить внимание при покупке телефона для пожилого человека?

Чаще всего самая главная функция телефона для немолодого человека – просто возможность общаться с близкими. Соответственно, главное требование к телефону – простота использования. Поэтому, несмотря на то, что пожилые все чаще покупают или получают в подарок телефоны с сенсорным экраном, большинство из них все-таки предпочитает кнопочные мобильные устройства. Итак, первый вопрос, с которым надо будет определиться при покупке, – каким должен телефон. «Умным» или кнопочным?

Очевидно, что кнопочный телефон предназначен, прежде всего, для звонков. Хотя он и позволяет высылать сообщения и играть в самые простые игры. Понятно, что у каждого человека – свои отношения с техникой. Да и возраст играет не последнюю роль. Ориентироваться можно на такой момент. Если пожилой человек легко пользуется компьютером и интернетом, – конечно же, он отлично разберется и с «умным» телефоном. И даже будет пользоваться многими его полезными функциями.

Что обязательно должно быть в телефоне пожилого человека?

Прежде всего – большие четкие кнопки. Очень часто у людей пожилого возраста бывают проблемы со зрением. С большими кнопками им будет легче пользоваться телефоном – и набирать номер, и вводить сообщения.

Очень важная функция в телефоне бабушки или дедушки – специальная кнопка SOS. При нажатии на нее телефон либо звонит по заданному кнопке номеру, либо отправляет SMS-сообщение. Например, с просьбой о помощи.

Специалисты советуют также обращать внимание, насколько у телефона четкое изображение и достаточно ли понятный интерфейс для того, чтобы этим телефоном смогли пользоваться ваши бабушка или дедушка.

А еще – по возможности человеку солидного возраста хотелось бы, наверное, чтобы у него в телефоне были радио и будильник, громкая связь. И, конечно же, чтобы зарядки хватало надолго.