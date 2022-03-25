Образование

Заявки в школу – кто должен поспешить подать их именно сейчас?

Автор R RADIO LT

В столичные школы уже зарегистрировалось около 7,4 тыс. учеников. Об этом сообщило столичное самоуправление. До какого времени принимаются заявки от родителей школьников?

Заявки в школу &#8211; кто должен поспешить подать их именно сейчас?

Регистрация будет продолжаться до лета. При этом поспешить стоит тем, кто хочет попасть в школы, принимающие на конкурсной основе. Туда можно подавать заявления до 31 марта.

Все остальные школы принимают заявления до 31 мая. Их можно заполнить на странице svietimas.vilnius.lt.

Напомним, что электронные заявки в школу должны предоставлять родители будущих первоклашек, а также детей, которые меняют школу, переходят из прогимназии в гимназию или переехали жить в столицу. Все, что важно знать родителям о подаче электронной заявки, можно прочитать в интервью с представителем столичного самоуправления Алиной Ковалевской.

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