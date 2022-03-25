Заявки в школу – кто должен поспешить подать их именно сейчас?

В столичные школы уже зарегистрировалось около 7,4 тыс. учеников. Об этом сообщило столичное самоуправление. До какого времени принимаются заявки от родителей школьников?

Регистрация будет продолжаться до лета. При этом поспешить стоит тем, кто хочет попасть в школы, принимающие на конкурсной основе. Туда можно подавать заявления до 31 марта.

Все остальные школы принимают заявления до 31 мая. Их можно заполнить на странице svietimas.vilnius.lt.

Напомним, что электронные заявки в школу должны предоставлять родители будущих первоклашек, а также детей, которые меняют школу, переходят из прогимназии в гимназию или переехали жить в столицу. Все, что важно знать родителям о подаче электронной заявки, можно прочитать в интервью с представителем столичного самоуправления Алиной Ковалевской.