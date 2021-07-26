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Заявления о бесплатном питании в школах уже можно подать

Автор Евгений Русаков 3
Заявления о бесплатном питании в школах уже можно подать

Малообеспеченные семьи, воспитывающие детей школьного возраста, уже могут подавать заявления о бесплатном питании и о пособии на покупку школьных принадлежностей.

Пособие на покупку школьных принадлежностей составляет 80 евро. Помощь могут получить те семьи, в которых средний доход на одного члена семьи не превышает 192 евро. Подать заявление можно в администрации своего самоуправления или на странице spis.lt.

К слову, родителям дошкольников, первоклассников и второклассников обращаться по поводу бесплатных обедов никуда не нужно. Их дети смогут получить бесплатное питание уже с начала учебного года.

С 1 сентября бесплатное питание будут получать 125 тыс. учеников. Родители могут отказаться от бесплатного питания для своих детей. Для этого им стоит обратиться к руководству школы.

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