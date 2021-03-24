Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max. В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен.
Снайдер отметил, что именно эти картины изменили «наше представление о кино».
Films you should be watching, from someone who would know. Here is Zack Snyder with a hand-picked watchlist of his favorite titles streaming now on HBO Max. pic.twitter.com/IDWe5vg7w2
— HBO Max (@hbomax) March 21, 2021
Фильмы из списка Снайдера:
- «Английский пациент», Энтони Мингелла
- «Бандиты во времени», Терри Гиллиам
- «Бегущий по лезвию», Ридли Скотт
- «Безумный Макс-2: Воин дорог», Джордж Миллер
- «Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер
- «Более странно, чем в раю», Джим Джармуш
- «Вне закона», Джим Джармуш
- «Дюнкерк», Кристофер Нолан
- «Игрок», Роберт Олтман
- «Как малые дети», Тодд Филд
- «Лестница Иакова», Эдриан Лайн
- «Майкл Клейтон», Тони Гилрой
- «Малхолланд-драйв», Дэвид Линч
- «Моя левая нога», Джим Шеридан
- «Небо над Берлином», Вим Вендерс
- «Непрощенный», Клинт Иствуд
- «Новый кинотеатр „Парадизо“», Джузеппе Торнаторе
- «Ночь живых мертвецов», Джордж А.Ромеро
- «Опасные связи», Стивен Фрирз
- «Париж, Техас», Вим Вендерс
- «Побег из Нью-Йорка», Джон Карпентер
- «Сияние», Стэнли Кубрик
- «Старикам тут не место», Итан Коэн и Джоэл Коэн
- «Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч
- «Телохранитель», Акира Куросава
- «Трон в крови», Акира Куросава
- «Рик и Морти», авторы идеи Джастин Ройланд, Дэн Хармон
- «Настоящий детектив», создатель и автор сценария Ник Пиццолатто
- «Матрица», реж. Лана и Лилли Вачовски
- «Семь», реж. Дэвид Финчер
- «Плата за страх», реж. Анри-Жорж Клузо
И, разумеется, не обошлось без «Лиги справедливости Зака Снайдера».