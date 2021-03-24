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Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Автор Эвелина Никанорова 33
Зак Снайдер

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max. В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен.

Снайдер отметил, что именно эти картины изменили «наше представление о кино».

Фильмы из списка Снайдера:

  • «Английский пациент», Энтони Мингелла
  • «Бандиты во времени», Терри Гиллиам
  • «Бегущий по лезвию», Ридли Скотт
  • «Безумный Макс-2: Воин дорог», Джордж Миллер
  • «Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер
  • «Более странно, чем в раю», Джим Джармуш
  • «Вне закона», Джим Джармуш
  • «Дюнкерк», Кристофер Нолан
  • «Игрок», Роберт Олтман
  • «Как малые дети», Тодд Филд
  • «Лестница Иакова», Эдриан Лайн
  • «Майкл Клейтон», Тони Гилрой
  • «Малхолланд-драйв», Дэвид Линч
  • «Моя левая нога», Джим Шеридан
  • «Небо над Берлином», Вим Вендерс
  • «Непрощенный», Клинт Иствуд
  • «Новый кинотеатр „Парадизо“», Джузеппе Торнаторе
  • «Ночь живых мертвецов», Джордж А.Ромеро
  • «Опасные связи», Стивен Фрирз
  • «Париж, Техас», Вим Вендерс
  • «Побег из Нью-Йорка», Джон Карпентер
  • «Сияние», Стэнли Кубрик
  • «Старикам тут не место», Итан Коэн и Джоэл Коэн
  • «Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч
  • «Телохранитель», Акира Куросава
  • «Трон в крови», Акира Куросава
  • «Рик и Морти», авторы идеи Джастин Ройланд, Дэн Хармон
  • «Настоящий детектив», создатель и автор сценария Ник Пиццолатто
  • «Матрица», реж. Лана и Лилли Вачовски
  • «Семь», реж. Дэвид Финчер
  • «Плата за страх», реж. Анри-Жорж Клузо

И, разумеется, не обошлось без «Лиги справедливости Зака Снайдера».

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