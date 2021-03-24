Зак Снайдер составил список любимых фильмов и сериалов

Американский режиссер и сценарист Зак Снайдер стал куратором для стриминговой платформы HBO Max . В честь этого он составил список лучших, по его мнению, фильмов и сериалов всех времен.

Снайдер отметил, что именно эти картины изменили «наше представление о кино».

Films you should be watching, from someone who would know. Here is Zack Snyder with a hand-picked watchlist of his favorite titles streaming now on HBO Max. pic.twitter.com/IDWe5vg7w2 — HBO Max (@hbomax) March 21, 2021

Фильмы из списка Снайдера:

«Английский пациент», Энтони Мингелла

«Бандиты во времени», Терри Гиллиам

«Бегущий по лезвию», Ридли Скотт

«Безумный Макс-2: Воин дорог», Джордж Миллер

«Безумный Макс: Дорога ярости», Джордж Миллер

«Более странно, чем в раю», Джим Джармуш

«Вне закона», Джим Джармуш

«Дюнкерк», Кристофер Нолан

«Игрок», Роберт Олтман

«Как малые дети», Тодд Филд

«Лестница Иакова», Эдриан Лайн

«Майкл Клейтон», Тони Гилрой

«Малхолланд-драйв», Дэвид Линч

«Моя левая нога», Джим Шеридан

«Небо над Берлином», Вим Вендерс

«Непрощенный», Клинт Иствуд

«Новый кинотеатр „Парадизо“», Джузеппе Торнаторе

«Ночь живых мертвецов», Джордж А.Ромеро

«Опасные связи», Стивен Фрирз

«Париж, Техас», Вим Вендерс

«Побег из Нью-Йорка», Джон Карпентер

«Сияние», Стэнли Кубрик

«Старикам тут не место», Итан Коэн и Джоэл Коэн

«Твин Пикс: Сквозь огонь», Дэвид Линч

«Телохранитель», Акира Куросава

«Трон в крови», Акира Куросава

«Рик и Морти», авторы идеи Джастин Ройланд, Дэн Хармон

«Настоящий детектив», создатель и автор сценария Ник Пиццолатто

«Матрица», реж. Лана и Лилли Вачовски

«Семь», реж. Дэвид Финчер

«Плата за страх», реж. Анри-Жорж Клузо

И, разумеется, не обошлось без «Лиги справедливости Зака Снайдера».

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