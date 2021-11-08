Заканчиваются каникулы, ожидаются заморозки, продаётся синий кот

Минобразования не планирует продлевать каникулы – они заканчиваются уже завтра. Завтра же ожидаются первые заморозки и даже, возможно, первый снег. А в крупном магазине в продаже появился синий кот. Об этих и других новостях читайте ниже.
Пенсионеры старше 75 лет, которые хотят получить 100 евро, должны привиться первой дозой вакцины от коронавируса сегодня или завтра. В этом случае они успеют получить вторую дозу вакцины до 30 ноября. Это срок, до которого люди могут претендовать на выплату.
На следующей неделе Литву посетит с рабочим визитом Президент Финляндии Саули Ниинистё.
Как сообщил Минздрав, с этой недели Швеция и Крит переходят в красную зону. Для непривитых и непереболевших лиц, прибывающих из красной зоны, по-прежнему остаются обязательными тест перед поездкой и десятидневная изоляция после прибытия.
Министр образования: планов по продлению каникул для школьников нет. Учащиеся будут сдавать тесты, когда вернутся в школу.
Правительство рассматривает введение «паспорта возможностей» с 12 лет. Об этом рассказала главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.
По данным синоптиков, завтра утром ожидаются первые заморозки, возможен снег. Компания Grinda готовится к сложностям на дорогах, а водителей призывает быть осторожными и выбирать безопасную скорость.
Национальное агентство просвещения организовывает курсы для работников школ. Задача, которая стоит перед педагогами, – нормализация психического здоровья учащихся.
Саулюс Чаплинскас восстановлен в должности главы Центра инфекционных заболеваний и СПИДа.
Власти Паневежиса предлагают переименовать городской Сад молодежи в Марианай. Таким образом планируется вернуть историческое название сада, который был назван в честь марианских монахов.
Власти Бирштонаса хотят ввести плату за парковку автомобилей.
В минувшие выходные волонтёры подготовили приморские дюны к сезону осенних и зимних штормов. Более 100 добровольцев укрепили участок дюн, окружающих пляж Каркле.
Реконструирован Центр регистрации иностранцев в Пабраде.
В Литве люди живут в очень тёмных квартирах. Литва вошла в шестёрку стран Евросоюза, где на это жалуются жители страны (6,6%). В список вошли также Испания, Франция, Мальта, Венгрия и Португалия.
На Миланской выставке гостиничного и ресторанного бизнеса HOST MILANO 2021 состоялся успешный дебют литовской компании SNAIGĖ.
Стартует Гастрономическая неделя Литвы. С 8 по 14 ноября почти полсотни литовских ресторанов приглашают посетителей познакомиться с их блюдами – а потом проголосовать за самое интересное и вкусное меню. Цена набора на человека – 10, 20 или 30 евро.
В IKEA появилась в продаже новая игрушка – синий кот. Дизайн игрушки создала 9-летняя Лиепа из Литвы. Лиепа выиграла в конкурсе, в котором участвовало 66 000 работ, и её нарисованный синий кот превратился в настоящую игрушку.
34-летний литовец Каролис Густас открыл в Норвегии «золотую жилу» – запустил автобус для вечеринок. Вечер в таком автобусе может стоить до 800 евро. Эти деньги идут Каролису и владельцу автобуса.
Американка с литовскими корнями Роуз Намаюнас защитила чемпионский титул UFC в минимальном весе (до 52 кг), выиграв раздельным решением судей у китаянки Вэйли Чжан.
Художественный фильм И. Курклиетите Drugelio širdis получил награду Европейской ассоциации детских фильмов.
Церемония зажжения главной ёлки Висагинаса состоится 4 декабря на площади Сантарвес.
Молетай – край звёзд – готовится в Рождество зажечь звёзды и на Земле. А для того чтобы это получилось, всех жителей и организации города приглашают не только сообща украшать ёлочки в своих районах, но и подготовить их для городской Ёлочной аллеи.
На территории паневежского завода Ekranas – крупнейшая в Литве галерея под открытым небом. На стенах зданий бывшего завода появилось 14 неофресок с рисунками глаз людей, которые когда-то работали на заводе. А самые интересные истории можно послушать с помощью аудиогида.