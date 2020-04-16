Заключение специалистов об эффективности экспресс-тестов
Апрель 16, 2020 15:36
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Ученые и медики сделали предварительные выводы об использовании экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.
По их мнению, экспресс-тесты не должны использоваться для подтверждения COVID-19, — так говорится в заявлении Министерства здравоохранения.
Это означает, что специалисты, которые в настоящее время используют экспресс-тесты для первоначальной оценки заражения, могут получить неверные результаты, поскольку с высокой долей вероятности эти результаты могут быть ошибочными.