Listen to «Заключение специалистов об эффективности экспресс-тестов» on Spreaker.



Ученые и медики сделали предварительные выводы об использовании экспресс-тестов на коронавирусную инфекцию.

По их мнению, экспресс-тесты не должны использоваться для подтверждения COVID-19, — так говорится в заявлении Министерства здравоохранения.

Это означает, что специалисты, которые в настоящее время используют экспресс-тесты для первоначальной оценки заражения, могут получить неверные результаты, поскольку с высокой долей вероятности эти результаты могут быть ошибочными.