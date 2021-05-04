Закончился период предоставления деклараций о доходах

Закончился период, отведённый на предоставление деклараций о доходах и уплаченных налогах за прошедший год.

Подать декларацию о доходах должны были те, кто работает самостоятельно, а также те, кто получает доходы от аренды помещений, у кого имеется заработок за границей и ряд других граждан.

По информации Налоговой инспекции, около 1 млн 350 тыс. жителей сделали это вовремя. Те же, кто по каким-то причинам пока не задекларировали свои доходы, должны сделать это как можно скорее.

К услагам плательщиков – электронная система декларирования. Можно также обратиться в налоговую инспекцию за консультацией по телефону 8 5 2191 777.

В противном случае, налоговая инспекция сначала вышлет напоминание, а затем возможны и штрафные санкции.

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.