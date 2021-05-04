Бизнес Государственные учреждения Новости

Закончился период предоставления деклараций о доходах

Автор Анжелика Орлёнок 12
Закончился период предоставления деклараций о доходах

Закончился период, отведённый на предоставление деклараций о доходах и уплаченных налогах за прошедший год.

Подать декларацию о доходах должны были те, кто работает самостоятельно, а также те, кто получает доходы от аренды помещений, у кого имеется заработок за границей и ряд других граждан.

По информации Налоговой инспекции, около 1 млн 350 тыс. жителей сделали это вовремя.  Те же, кто по каким-то причинам пока не задекларировали свои доходы, должны сделать это как можно скорее.

К услагам плательщиков – электронная система декларирования.  Можно также обратиться в налоговую инспекцию за консультацией по телефону 8 5 2191 777.

В противном случае, налоговая инспекция сначала вышлет напоминание, а затем возможны и штрафные санкции. 

Источники: информационные агентства ELTA, BNS. Порталы ru.delfi.lt, 15min.lt.

Метки:

Актуальные новости

Леван Горозия выпустил «космический» альбом «Восход 1»

Леван Горозия выпустил «космический» альбом «Восход 1»

Автор Эвелина Никанорова
Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Экспертный совет представил 4 сценария карантина

Автор RUSRADIO LT

Правила и ограничения, действующие при введении карантина

Автор RUSRADIO LT
Решение об изменении условий карантина ожидается в пятницу

В ближайшее время послабления карантина не планируются

Автор RUSRADIO LT
В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

В Великобритании мужчина напился и сменил имя на Селин Дион

Автор RUSRADIO LT
Шведского чуда - не случилось

Шведского чуда – не случилось

Автор RUSRADIO LT

Японец ждал семь месяцев, чтобы посетить Мачу-Пикчу

Автор Эвелина Никанорова
группа Dabro

Один день из жизни фанатки Dabro в ролике «Она не такая»

Автор Эвелина Никанорова
Валерий Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Валерий Дидюля выпустил новый альбом «2021»

Автор Эвелина Никанорова