Закрытие Неменчине: что, как и почему

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Решением правительства с сегодняшнего дня на неделю закрыта территория Неменчине.

Без особого разрешения на территорию Неменчине смогут попасть только местные жители и лица, работающие в городке. Выезжать из него можно только на работу или для получения медпомощи. В самом городе движение транспорта не ограничивается.

По словам мэра Вильнюсского района Марии Рекст, специалисты совместно с полицией подготовили схему дорожных ограничений и поставили КПП на улицах Вильняус, Швянчёню и Бажничёс. Другие же улицы закрыты для проезда.

“Их нельзя преодолеть физически”, — уверена мэр района.

Министр внутренних дел Рита Тамашюниене рассказала, что дополнительные экипажи были высланы в Неменчине накануне.

Что касается передвижения в другие города и районы, то тут “надо будет потерпеть”, — говорит директор администрации Вильнюсского района Люцина Котловска.

“Люди должны адаптироваться к таким условиям, немного потерпеть, но потерпеть ради себя, своих близких и родных, ради всех жителей города. В первый день вызовов, конечно, больше, больше неразберихи, но всё рано или поздно решится”, — сказала BNS директор администрации.

По её словам, люди должны не забывать о документах и держать их под рукой. Это касается и рабочих документов, если люди работают за пределами города.

Премьер-министр страны Саулюс Сквернялис подчеркнул, что передвижение товаров и грузов ограничивать не будут, однако полиция будет строже контролировать карантинные меры для населения. А тех, кто их не придерживается, — строже наказывать. Следить будут и за теми, кто должен придерживаться самоизоляции.

“Уверен, что с продуктами у жителей Неменчине проблем и перебоев не будет. Магазинов там хватает и их работа ограничиваться не будет”, — написал в фейсбуке премьер-министр.

По словам руководителя столичного департамента Национального центра общественного здоровья Роланды Лингене, ситуация в Неменчине отличается от ситуации в Укмерге. По её словам, в Укмерге люди придерживались предписания и оставались на самоизоляции. В то время как в Неменчине жители вместо того, чтобы сидеть дома, гостили у соседей, общались с друзьями, ходили за покупками. Случаи нарушения карантина и самоизоляции подтверждают и полицейские, которые выезжали на вызовы.

Жителям Неменчине необходимо оставаться дома, считает министр внутренних дел Литвы Рита Тамашюниене:

«Очень важно, чтобы жители Неменчине оставались дома. Те, кто работают в другом городе, могут поехать, но только если не чувствуют никаких симптомов. Если симптомы проявляются: температура, кашель, в этом случае надо обращаться к врачу. Провести тест на коронавирус.»

По словам Роланды Лингене, въехать и выехать из города можно только в случае крайней необходимости, и только получив специальное разрешение. Его можно получить двумя способами — заполнив специальную просьбу в интернете https://nvsc.lrv.lt/leidimainemencine или позвонив по круглосуточному телефону +370 62077547.

Напомним, начиная с пасхальных выходных у девятнадцати работников швейной компании Vilnika была установлена коронавирусная инфекция, шестеро из них находятся в больнице, почти 100 человек — на самоизоляции. Также вирус был обнаружен у одного работника дома опеки Senevita, подопечными которого являются люди из зоны риска. Теперь в доме опеки начинаются массовые проверки персонала.

Министр МВД Рита Тамашюниене: